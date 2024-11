Scharfe Kritik von der Gewerkschaft

Von der Gewerkschaft kam herbe Kritik an den geplanten Jobkürzungen. IG-Metall-Bezirksleiter Knut Giesler, Vize-Aufsichtsratsvorsitzender von Thyssenkrupp Steel, kündigte «erbitterten Widerstand der IG Metall» an. Er monierte, dass es keinen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und Standortschliessungen gebe. «Genau das sind die roten Linien, die wir immer wieder kommuniziert haben.» Zu den geplanten Kürzungen bei den Personalkosten sagte Giesler: «Wer in Zeiten des Fachkräftemangels auf solche Ideen kommt, hat nichts verstanden.»