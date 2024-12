An der Demonstration und der Kundgebung in der Kreuztaler Innenstadt beteiligten sich auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Auf Aushängen in Kreuztaler Geschäften wurde der Erhalt des Stahl-Standorts gefordert und zur Solidarität mit der Belegschaft im Stadtteil Eichen aufgerufen. «An jedem Stahl-Arbeitsplatz hängen weitere Arbeitsplätze in der heimischen Industrie, im Handel und im Handwerk», war darauf zu lesen.