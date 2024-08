Die Neuaufstellung der Stahlsparte des Industriekonzerns Thyssenkrupp ist weiter offen. Nach einer Sitzung des Kontrollgremiums warfen drei Stahlvorstände und vier Aufsichtsratsmitglieder am Donnerstag hin, darunter auch Chefaufseher Sigmar Gabriel und Stahlchef Bernhard Osburg. Am Donnerstagabend übte dann der Aufsichtsratsvorsitzende des Mutterkonzerns Thyssenkrupp, Siegfried Russwurm, massive Kritik am Management der Stahltochter. Auch äusserte sich Bundesminister Robert Habeck zu der Krise bei Deutschlands grösstem Stahlerzeuger. An der Börse waren sich Anleger in ihrer Bewertung der Situation zunächst uneins.