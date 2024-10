«Lebensmittel und Konsumwaren» will die Thyssenkrupp-Stahlsparte demnach ebenfalls nicht mehr bezahlen. Ausdrücklich erwähnt worden seien in diesem Zusammenhang «Kaffee, Milch, Wasser, Kekse». In der Belegschaft sei daher spöttisch von einem «Keks-Erlass» die Rede, so die WAZ.