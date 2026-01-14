IG Metall: Sanierungsvereinbarungen sind «unantastbar»

«Für uns sind die Vereinbarungen des Sanierungstarifvertrages unantastbar», sagte der NRW-Bezirksleiter der IG Metall, Knut Giesler, der Zeitung. Man sei davon überzeugt, dass sie ausreichen, um den Stahlbereich von Thyssenkrupp in eine gute Zukunft zu führen. «Wir erwarten von Jindal, dass sie auf dieser Basis ein Konzept für die Zukunftsfähigkeit von TKSE auf den Tisch legen», so Giesler weiter.