Deutschlands grösster Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel startet am Montag in Duisburg eine über 800 Millionen Euro teure Modernisierung mehrerer Produktionsanlagen. An der Grundsteinlegung für das Grossprojekt Bruckhausen nehmen unter anderem Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), Thyssenkrupp-Stahl-Chef Bernhard Osburg sowie der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil teil.

20.11.2023 06:32