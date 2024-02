In der Diskussion um die Zukunft von Deutschlands grösstem Stahlkonzern Thyssenkrupp Steel dringt das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium auf eine Beteiligung der Beschäftigten. «NRW ist der grösste Stahlstandort Europas. Natürlich ist es aus unserer Sicht wünschenswert, wenn so viele Arbeitsplätze wie möglich in dieser für NRW so wichtigen Branche erhalten bleiben können», sagte eine Ministeriumssprecherin der «Rheinischen Post» (RP, Freitag). «Daher braucht es weiterhin eine enge Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unternehmerische Entscheidungen und Planungen zu einem möglicherweise bevorstehenden Umbau des Konzerns.»

29.02.2024 17:33