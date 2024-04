Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) äusserte sich am Freitag kritisch zu den Plänen. «Die Ankündigung der unternehmerischen Entscheidung Thyssenkrupps, in Duisburg Überkapazitäten und damit wohl Arbeitsplätze abzubauen, ist eine enttäuschende Nachricht - für den Stahlstandort Deutschland und Nordrhein-Westfalen, in erster Linie aber für die vielen Beschäftigten», sagte Neubaur am Freitag in Düsseldorf.