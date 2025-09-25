Bisher werden dort Anlagen für die Batteriemontage in der Auto-Industrie gebaut. Doch die Nachfrage sei gesunken. «Der Standort befand sich bereits seit einiger Zeit in einer kritischen wirtschaftlichen Lage, da der Markt keine ausreichend grossen Aufträge zur Sicherung unseres aktuellen Betriebspunkts bot», so Geschäftsführer Rolf-Günther Nieberding in einer Mitteilung. Ein Grossauftrag habe sich jüngst zerschlagen und für die kommenden Jahre seien keine entsprechenden Projekte absehbar. «Daher sehen wir für den Standort mit seinem Profil für globale Grossprojekte keine Perspektive mehr.»