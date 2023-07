Dem Börsenneuling Nucera sind am Freitag in einem schwierigen Umfeld die ersten Schritte auf das Parkett geglückt. Die Aktien der Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp wurden in der Spitze am Morgen für 21,78 Euro gehandelt, das bedeutete ein Plus von bis zu rund 9 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 20 Euro je Anteilsschein.

07.07.2023 11:25