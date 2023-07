Die Papiere von Nucera, Wasserstofftochter von Thyssenkrupp, sind am Freitag im schwierigen Marktumfeld recht erfolgreich an die Börse gestartet. In der ersten Handelsstunde kletterten sie bis auf 20,68 Euro, nachdem sie vom Industriekonzern zu 20 Euro je Anteilsschein ausgegeben worden waren.

07.07.2023 10:01