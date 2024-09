Erst am Dienstagmorgen hatte der Vorstand der IG Metall die Bundesregierung und die NRW-Landesregierung aufgefordert, sich mehr Einfluss bei Deutschlands grösstem Stahlerzeuger zu verschaffen. Bund und Land sollten die beiden aufseiten der Anteilseigner frei werdenden Aufsichtsratsmandate für Land und Bund beanspruchen, sagte die Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Christiane Benner, nach einer Vorstandssitzung in Frankfurt/Main. Dies sei nötig, um eine transparente und faire Lastenteilung zwischen der Stahltochter und dem Mutterkonzern Thyssenkrupp sicherzustellen. Da Land und Bund zwei Milliarden Euro an Steuergeldern in die grüne Transformation bei Thyssenkrupp investierten, sei ein solcher Schritt legitim und nachvollziehbar./tob/DP/nas