Laut Thyssenkrupp haben sich die Importmengen in die EU seit 2022 verdreifacht. Das Unternehmen geht davon aus, dass sie mittlerweile mehr als 50 Prozent des europäischen Marktvolumens ausmachen. «Diese Entwicklungen haben zu einer dramatischen Reduzierung der Auftragsvolumina und somit zur erheblichen Unterauslastung der europäischen Produktionsanlagen geführt», hiess es. Der Markt für kornorientiertes Elektroband bleibe aber attraktiv: «Marktstudien zufolge verdreifacht sich der globale Bedarf bis 2050.»/tob/DP/men