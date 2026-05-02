Zudem wolle die EU die Umstellung auf eine klimafreundliche Stahlproduktion weiter stärken. «Wir haben immer gesagt: Stahl ist Zukunft. Und ein zukunftsfähiges Geschäft ist ein werthaltiges Geschäft», sagte Thyssenkrupp-Chef Miguel López laut Mitteilung. «Nachdem wir uns im eigenen Unternehmen, mit den Tarifpartnern und mit der Politik in Deutschland und Europa im Grundsatz geeinigt haben, sind die Voraussetzungen für eine profitable Fortführung von Thyssenkrupp Steel so gut wie lange nicht mehr.»