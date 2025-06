Die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja hat nach der Freilassung ihres Mannes angekündigt, sich weiter für demokratische Werte und Menschenrechte in ihrem Heimatland einzusetzen. «Er lebt und wir sind wieder vereint und entschlossen, den Kampf fortzusetzen», sagte sie auf einer Pressekonferenz in Vilnius. Tichanowskaja betonte, dass immer noch mehr als tausend Menschen zu Unrecht als politische Gefangene in der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik Belarus inhaftiert seien.