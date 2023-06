Experten sprechen von einer "tickenden Zeitbombe": Wegen rasant steigender Zinsen für Hypotheken müssen Immobilienbesitzer in Grossbritannien unbezahlbare Kosten fürchten. Denn die Bank of England dürfte aller Voraussicht nach am Donnerstag ihren Leitzins erhöhen. Die 13. Anhebung in Folge sei unausweichlich, sagte der Ökonom Suren Thiru vom Institute of Chartered Accountants in England and Wales mit Blick auf die hartnäckig hohe Inflation. Doch ein solcher Schritt würde für Eigenheimbesitzer, die Hypotheken mit variablem Zinssatz bedienen müssen, höhere Zahlungen bedeuten.

22.06.2023 06:32