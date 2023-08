In einer Rede, die mehrere gravierende Inkorrektheiten enthielt, sagte er, China stecke in "Schwierigkeiten", da sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt und das Land die "höchste Arbeitslosenquote überhaupt" habe. Das Projekt einer Neuen Seidenstrasse seines chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, im Englischen als Belt and Road Initiative bekannt, bezeichnete er als "debt and noose" - Schulden und Schlinge -, da das globale Investitionsprogramm mit einer hohen Kreditvergabe an Entwicklungsländer verbunden sei.