Zudem will CTS Eventim dem französischen Medien- und Mischkonzern Vivendi dessen Geschäft mit Festivals und internationalen Tickets abkaufen. Beide Seiten hatten im April eine Kaufoption vereinbart. Der Deal umfasst vor allem das Geschäft mit Eintrittskarten unter der Marke See Tickets. Den damaligen Angaben zufolge ist See Tickets der zweitgrösste Eintrittskartenvertreiber in Grossbritannien und auch in anderen europäischen Ländern aktiv.