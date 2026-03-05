Geplant sei eine schrittweise Eingliederung von See Tickets Schweiz in die bestehende Markt- und Plattformstruktur von Ticketcorner, wie der Billettverkäufer am Donnerstag mitteilte. Die Transaktion sei von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt worden.
Durch die Integration sollen Veranstalter, die bisher mit See Tickets Schweiz zusammenarbeiten, Zugang zur Ticketcorner-Plattform mit erweiterten Vermarktungs- und Technologielösungen erhalten. Für Ticketkäufer soll sich das Veranstaltungsangebot entsprechend vergrössern.
sc/ra
(AWP)