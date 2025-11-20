Teil des Deals mit den USA sind auch geplante Investitionen von Schweizer Firmen in den USA im Umfang von mindestens 200 Milliarden Dollar. Noch ist aber unklar, über welchen Zeitraum sich diese erstrecken. Ein Teil dieser Summe sei mit angekündigten Investitionen von 73,2 Milliarden über die nächsten fünf Jahre vor allem durch die Pharmafirmen bereits abgedeckt, schreibt Allianz Trade dazu. Dabei würden rund 67 Milliarden davon im kommenden Jahr investiert. Zum Vergleich: 2023 hatte die Schweiz rund 54 Milliarden in den USA investiert.