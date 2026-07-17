Die Hitzewelle, die seit Wochen den gesamten europäischen Kontinent heimsucht, und die geringen Schneefälle des vergangenen Winters wirken sich auf den Zustand der Gewässer aus. Der Füllstand des Lago Bianco verdeutlicht dies. «2005 war das Jahr, in dem im Juli der bisher niedrigste Wasserstand verzeichnet wurde. In diesem Jahr befinden wir uns in einer ähnlichen Situation wie damals», erklärte Thomas Grond, Kommunikationsleiter bei Repower, gegenüber Keystone-SDA.