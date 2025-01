Hintergrund des Streits sind Warnungen, dass die chinesische Regierung über Tiktok Zugang zu Daten von Amerikanern bekommen und die öffentliche Meinung in den USA beeinflussen könnte. Für den in China ansässigen Tiktok-Eigentümer Bytedance läuft am Sonntag eine wichtige Frist ab: Ein US-Gesetz besagt, dass sich der Konzern binnen 270 Tagen von der App trennen muss. Ansonsten müssen Apple und Google Tiktok aus ihren amerikanischen App-Stores entfernen. Ausserdem soll der Konzern den Zugang zur Infrastruktur verlieren.