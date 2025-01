Angesichts eines drohenden Tiktok-Verbots in den USA haben sich zahlreiche Nutzer auf die Suche nach Alternativen gemacht - und sind auf die chinesische Social-Media-App Xiaohongshu gestossen. In China hat es bei Nutzern der App grosses Staunen ausgelöst, dass sich auf ihrer App, die übersetzt «Kleines rotes Buch» heisst, plötzlich so viele Amerikaner tummeln.