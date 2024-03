Die Kurzvideo-Plattform TikTok mobilisiert ihre US-Nutzer mit der Warnung vor einem Aus der App in den USA. «Der Kongress plant ein totales Verbot von TikTok», hiess es in einer Benachrichtigung des Dienstes am Donnerstag (Ortszeit). Dazu gab es auf dem Display einen Knopf, um die Abgeordneten aus dem jeweiligen Wahlbezirk der Nutzer anzurufen. Die Tech-Website «The Information» berichtete, ein Abgeordneten-Büro sei so mit Anrufen überflutet worden, dass die Mitarbeiter keine andere Wahl gesehen hätten als die Telefone abzuschalten.

08.03.2024 06:35