«Wir verstehen, dass diese Änderungen möglicherweise ärgerlich sind, aber sie sind notwendig, um sicherzustellen, dass Tiktok den australischen Gesetzen entspricht», erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme. Jugendliche, die unter das Gesetz fallen, haben die Wahl, ihr Konto zu löschen oder um eine Erinnerung zu bitten, damit es an ihrem 16. Geburtstag wieder aktiviert wird.