Social-Media-Verbot für Jugendliche in Frankreich geplant

In Frankreich geht der Gesetzgeber gegen Tiktok vor, aber auch gegen andere Online-Plattformen wie Instagram oder Snapchat. In Paris stimmten die Abgeordneten der Nationalversammlung am Dienstag mit grosser Mehrheit für ein Verbot von Online-Netzwerken für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. Falls der Senat auch zustimmt, könnte das Verbot, das etwa Tiktok, Snapchat und Instagram umfassen soll, bereits im kommenden Schuljahr gelten. Präsident Emmanuel Macron setzt sich nachdrücklich für die Reform ein.