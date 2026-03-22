«Es war jedoch keine zwingende sicherheitsrelevante Aufforderung zur Nachrüstung», sagte Patt zu Keystone-SDA. «Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, was der Grund war, dass wir auf die Einholung e Einholung eines Angebotes im Jahr 2022 verzichteten haben», so Patt weiter. Die Informationen der Herstellerin hätten aber keinen Bezug zu einem Unfall enthalten.