Beim Unfall 2019 mit einer unbesetzten Gondel am Mythen war die Sust zum Schluss gekommen, dass ebenfalls eine starke Windböe zur Kollision mit einer der Stützen geführt habe, worauf sie vom Förderseil getrennt worden und zu Boden gestürzt sei. Betriebliche Vorgaben für das Vorgehen bei kritischen Windverhältnissen seien vorhanden gewesen und wurden demnach beachtet. Ein Reagieren auf die unvermittelt aufkommende Windböe sei nicht möglich gewesen.