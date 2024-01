Nachhaltig dank Sonneneinstrahlung

Auch in Sachen Nachhaltigkeit soll der Bau das Unternehmen in neue Sphären heben. «Im alten Gebäude brauchen wir 100'000 Liter Heizöl pro Jahr, künftig keines mehr», so Patt. Zudem reduziere sich dank moderner Baumaterialien der Energieverbrauch je Quadratmeter stark.