Besserer Ausblick

Durch einen Stollen, der seit der damaligen Bauzeit besteht, oder über einen Fussweg an der frischen Luft, gelangen die Gäste von der Rotair-Bergstation zum Tower. Dort tummeln sich Touristinnen und Touristen aus aller Welt, schiessen Selfies, geniessen das Panorama. Einen noch etwas besseren Ausblick können sie aus dem Turm geniessen. Je zwei neue Lifte und Treppenaufgänge führen hinauf. Zur Aussichtsplattform, für deren Besuch ein Ticket für 19 Franken nötig ist, zur Rolex-Boutqiue und zuoberst ins Restaurant unter der Leitung von «Gault Millau Entdeckung des Jahres 2025» André Kneubühler. Auf der Plattform sollen rund 500 Personen gleichzeitig Platz finden, das Restaurant verfügt über 120 Sitzplätze - Reservation empfohlen.