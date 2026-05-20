Zusätzlich belasteten ein Gondelabsturz im März sowie ein Felsabsturz im April die Wahrnehmung des Unternehmens, auch wenn der Betrieb dank Ersatzlinien aufrechterhalten werden konnte. Insgesamt lag die Zahl der Ersteintritte per 30. April mit 631'041 um 3,2 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie die Bergbahnen schreiben.