Nach dreijähriger Bauzeit eröffnet der höchstgelegene Turm Europas, wie ihn Patrick Zwyssig von der Baukommission vor den Medien nannte, dieser Tage im kleineren Rahmen. Auf grössere Eröffnungsfeierlichkeiten will das Unternehmen nach dem Gondelunfall vom 18. März, bei dem eine Person verstarb, verzichten.