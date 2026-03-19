Die betroffene Anlage zwischen den Stationen Trübsee und Engelberg-Stand blieb am Donnerstag ausser Betrieb. Als Ersatz wurde eine Luftseilbahn eingesetzt, um den Transport der Gäste sicherzustellen, wie die Titlis-Bergbahnen am Donnerstag auf Anfrage mitteilten. Wie lange die Einschränkungen dauern, konnte ein Sprecher der Bahnen nicht sagen.