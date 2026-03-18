Die zuständige Kantonspolizei Nidwalden bestätigte einen «Vorfall», konnte zunächst aber keine weiteren Angaben machen. Ein Einsatz sei im Gange. Die Behörden wollen um 15 Uhr an einer Pressekonferenz zum Ereignis informieren. Der Unfall ereignete sich auf dem Gemeindegebiet von Wolfenschiessen im Kanton Nidwalden.
Ein Video auf dem Onlineportal «Blick» zeigte eine Gondel, die einen schneebedeckten Hang heruntergestürzt ist. Betroffen war offenbar die Gondelbahn Titlis Xpress Trübsee-Stand, die im Jahr 2015 eröffnet wurde. Auf dieser Strecke verkehren nach Informationen auf der Webseite des Skigebiets Gondeln, die jeweils acht Personen befördern können.
Die Verbindung Xpress Trübsee-Stand bringt Gäste zu Skipisten auf eine Höhe von rund 2400 Metern. Die Bahn ist knapp 1900 Meter lang. Zahlreiche Anlagen der Titlis-Bergbahnen waren am Mittwoch aufgrund starker Winde geschlossen. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz hatte eine Windwarnung der Stufe 2 für «mässige Gefahr» ausgerufen.
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(AWP)