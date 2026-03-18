Die zuständige Kantonspolizei Nidwalden bestätigte einen «Vorfall», konnte zunächst aber keine weiteren Angaben machen. Ein Einsatz sei im Gange. Die Behörden wollen um 15 Uhr an einer Pressekonferenz zum Ereignis informieren. Der Unfall ereignete sich auf dem Gemeindegebiet von Wolfenschiessen im Kanton Nidwalden.