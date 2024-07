Hierzulande würden zwar erst rund 6 Prozent der Hypotheken via Broker vermittelt, statt direkt bei Banken und Versicherungen abgeschlossen. In Deutschland kommen die unabhängigen Hypothekenvermittler laut Koller hingegen auf einen Anteil von fast 40 Prozent. «Der Markt ist also hierzulande noch klein, ist aber zuletzt rasant gewachsen und hat noch Potenzial», so sein Fazit.