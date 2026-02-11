Der Marineschiffbauer TKMS erwartet im laufenden Jahr mehr Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende September) um 2 bis 5 Prozent zulegen, wie der im MDax notierte Börsenneuling am Mittwoch mitteilte. Zuvor waren minus 1 bis plus 2 Prozent anvisiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiterhin zwischen 100 und 150 Millionen Euro liegen. Die entsprechende Marge wird über 6 Prozent erwartet. Zudem hält TKMS an dem Plan fest, rund 200 Millionen Euro in Investitionen zu stecken.