Der Marineschiffbauer TKMS erwartet im laufenden Jahr mehr Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende September) um 2 bis 5 Prozent zulegen, wie der im MDax notierte Börsenneuling am Mittwoch mitteilte. Zuvor waren minus 1 bis plus 2 Prozent anvisiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll weiterhin bei 100 bis 150 Millionen Euro liegen, und die entsprechende Marge wird bei mehr als 6 Prozent erwartet. Die Aktie gab trotz der erhöhten Prognose nach.