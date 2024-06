«Rishi Sunaks schlimmster Alptraum»

Für die Tories sei der Brexit-Antreiber eine existenzielle Bedrohung, schrieb die Zeitung «Telegraph», die Farages Kandidatur in mehreren Texten bejubelte. Das Tory-nahe Boulevardblatt «The Sun» fragte zu einem Foto eines breit lachenden Farage: «Der Tag, an dem die Tories starben?» Der Umfrageexperte James Johnson, einst Berater von Premierministerin Theresa May, betonte in der Zeitschrift «Spectator»: «Farages Rückkehr ist Rishi Sunaks schlimmster Alptraum.» Und in der «Sun» kommentierte Johnson, Farage könne das Todesurteil für die Konservativen im Wahlkampf bedeuten.