Drei Frauen sind bei einem Unfall auf einer Autobahn in China in ihrem E-Sportwagen gestorben. Wie der Hersteller Xiaomi - in der Schweiz vor allem für seine Smartphones bekannt - mitteilte, fuhr der Wagen kurz vor dem Aufprall am 29. März nachts in der ostchinesischen Provinz Anhui mit angeschaltetem Fahrassistenten NOA (Navigation on Autopilot) bei Tempo 116.