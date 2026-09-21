So sind die Richtsätze für 5-Jahres-Hypotheken seit Juni um weitere 14 Basispunkte auf 1,83 Prozent angestiegen und für 10-Jahres-Hypotheken um 8 Basispunkte auf nun 2,06 Prozent, wie eine am Montag veröffentlichte Erhebung von Moneypark und Helvetia zeigt. Auch die Top-Sätze, die bei guter Bonität und Verhandlungsgeschick erreicht werden können, lägen mit 1,42 Prozent respektive 1,60 Prozent etwas höher.