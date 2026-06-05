Das Prädikat «Stempelglanz» erhalten prägefrische Münzen, welche nie im Umlauf waren und auch so gut wie keine Spuren der Massenbehandlung aus der Produktion in der Münzstätte aufweisen. Sie sind aufgrund ihres Top-Zustands begehrt und wertvoll. Deshalb ist es gut nachvollziehbar, dass ein 100-Franken-Goldvrenli von 1925 in «Stempelglanz» zwischen 25'000 und 30'000 Franken kostet. Ein professioneller Händler in Bern bietet derartige 1925er-Exemplare für 29'500 Franken an. Das sind 3250 Franken mehr als der bei Rapp erzielte Preis - aber 10'000 Franken weniger, als der Bieter auf Ricardo für die dem Original nachempfundene Jubiläumsmünze verlangt.