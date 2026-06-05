Vor knapp einem Jahr erschien die Jubiläumsmünze zum 100-Franken-Goldvreneli von 1925 - dies nach dem Motto: «100 Jahre 100-Franken-Vreneli». Der Ausgabepreis für die Sondermünze betrug damals 3500 Franken. Schon kurz nach der von Pannen begleiteten Lancierung im Juli 2025 tauchten auf der Online-Plattform Ricardo Angebote im tiefen fünfstelligen Frankenbereich auf.
Der Hype um die neue Schweizer Goldmünze ist inzwischen abgeflacht, das Interesse hält aber bis heute an, wie aktuelle Ricardo-Angebote zeigen. Eines von diesen sticht heraus: Der Verkäufer bietet ein Exemplar der 2025er-Auflage auf der Internet-Plattform zum Sofort-Kaufpreis von 39'500 Franken an. Diese Summe entspricht rund dem Elffachen des Ausgabepreises vom Sommer 2025.
Zudem übersteigt dieses Ricardo-Angebot bislang an Versteigerungen erzielte Preise für das Jubiläums-Vreneli deutlich: «Internationale Auktionsergebnisse der letzten Monate haben gezeigt, dass diese Münzen für rund 14'000 bis 20'000 Franken verkauft wurden», sagt Mauritius Faber, Leiter Numismatik beim Auktionshaus Rapp in Wil SG auf Anfrage von cash.ch.
Faber ist jedoch auch der Auffassung, dass die 100-Franken-Goldmünze des Jahres 2025 eine «wunderschöne» Münze sei; sie sei sehr beliebt und aufgrund der limitierten Stückzahl - 2500 Exemplare - auch selten. Wie sich die Preise in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln werden, könne er nicht abschliessend sagen. «Die hohe Nachfrage zeigt jedoch, dass Schweizer Goldmünzen weltweit sehr beliebt sind. Aus heutiger Sicht spricht vieles dafür, dass auch diese schöne Münze künftig ein gutes Sammlerpotenzial haben wird», führt der Numismatiker aus.
Einen Beweis für die Beliebtheit von Schweizer Goldmünzen lieferte eine kürzlich durchgeführte Auktion bei Rapp. An dieser wechselte ein 100-Franken-Goldvreneli aus dem Original-Jahrgang 1925 für 26'250 Franken den Besitzer. Laut Marianne Rapp-Ohmann, Inhaberin des Auktionshauses in Wil, ist dieses Geldstück von hervorragender Qualität - «fast in Stempelglanz und kaum mit Kratzern», kommentiert Rapp-Ohmann den Zustand der Münze.
Das Prädikat «Stempelglanz» erhalten prägefrische Münzen, welche nie im Umlauf waren und auch so gut wie keine Spuren der Massenbehandlung aus der Produktion in der Münzstätte aufweisen. Sie sind aufgrund ihres Top-Zustands begehrt und wertvoll. Deshalb ist es gut nachvollziehbar, dass ein 100-Franken-Goldvrenli von 1925 in «Stempelglanz» zwischen 25'000 und 30'000 Franken kostet. Ein professioneller Händler in Bern bietet derartige 1925er-Exemplare für 29'500 Franken an. Das sind 3250 Franken mehr als der bei Rapp erzielte Preis - aber 10'000 Franken weniger, als der Bieter auf Ricardo für die dem Original nachempfundene Jubiläumsmünze verlangt.
Goldmünzen sind derzeit aufgrund der weltpolitischen Lage und der zunehmenden Verlagerung des Lebens in den digitalen Raum jedenfalls gefragt. So mache die Auktion bei Rapp deutlich, «dass in Zeiten von Unsicherheit und virtuellen Erlebnissen das Bedürfnis nach echtem, greifbarem Besitz eine wiedererwachende zentrale Rolle spielt», sagt Marianne Rapp-Ohmann.