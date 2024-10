Im Beispiel werden 100 Franken pro Monat oder 1200 Franken im Jahr gespart, und dies bei einem Zinssatz von 1 Prozent während 20 Jahren. Es zeigt sich, dass am besten fährt, wer jeweils am Jahresanfang 1200 Franken einzahlt. Das Endkapital ist dann ganz leicht höher als bei jedem anderen Vorgehen. Am ungünstigsten ist es, am Jahresende einzuzahlen. Die Optionen, jeweils am Monatsanfang beziehungsweise am Monatsende 100 Franken beiseite zu bringen, sind mässig vorteilhaft - wobei die Einzahlung am Monatsanfang zu einem geringfügig höheren Endkapital führt als die Einzahlung am Monatsende. Bei höheren Sparbeträgen sind die Effekten ausgeprägter.