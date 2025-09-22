Nvidia werde OpenAI ab Ende 2026 erste KI-Prozessoren liefern, sagte ein Insider. Das Startup zahle hierfür in bar. Im Gegenzug kaufe Nvidia in mehreren Schritten Anteile an dem KI-Entwickler. Die erste Tranche von zehn Milliarden Dollar werde fällig, sobald der Kooperationsvertrag unterschriftsreif sei. Die Partnerschaft von OpenAI mit Microsoft bleibe von der neuen Kooperation unberührt. Darüber hinaus arbeite das Startup weiter an der Entwicklung eigener KI-Chips. Nvidia war für eine Stellungnahme zu den Details der Vereinbarung zunächst nicht zu erreichen.