Die frühere Finanzchefin der Modekette Kiabi sitze weiterhin in Untersuchungshaft, wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte. Sie ermittelt wegen massiver Veruntreuung. Die 40-Jährige soll die Millionen zunächst auf ein Konto bei der Volksbank Düsseldorf Neuss überwiesen haben - angeblich als Geldanlage für Kiabi. Tatsächlich soll sie das Geld anschliessend auf ein Konto in der Türkei weitergeleitet haben. Als die Modekette im Sommer 2024 auf die Summe zugreifen wollte, war sie verschwunden.