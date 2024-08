«Damit die SNB bei Bedarf mehr als 250 Milliarden Franken in Fremdwährungen verkaufen kann, schlagen wir zwei Optionen vor: Die SNB könnte Fremdwährungsreserven indirekt über derivative Instrumente verkaufen - das Wechselkursrisiko absichern - oder durch besicherte Kredite (Repos) Liquidität an Banken bereitstellen, was jedoch eine Erweiterung der zulässigen Sicherheiten (Collateral) erfordern würde», so Botteron.