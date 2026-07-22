Grund für den Rücksetzer am Mittwoch ist eine weitere Zollankündigung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Ab August 2028 will er in die USA importierte Generika mit einem 100-Prozent-Zoll belegen. Ein Jahr später soll der Satz auf 200 Prozent angehoben werden. «Dies geschieht, um die Produktion von Generika wieder in die USA zurückzuverlagern, wobei Unternehmen, die sich entscheiden, innerhalb der ihnen gesetzten Frist keine Anlagen und Ausrüstung zu errichten, mit einer Strafe belegt werden», begründete Trump die Massnahme in einem Beitrag auf seiner Online-Plattform Truth Social.