Die verfügbaren Umsatzdaten von SSPA und SIX deuteten auf einen weiteren Rückgang der Umsätze mit strukturierten Produkten im zweiten Halbjahr um minus 25 Prozent gegenüber den bereits niedrigen Umsätzen in der Vorjahresperiode hin. Die ZKB glaubt, dass die wiederholten Marktrückschläge im Jahr 2022 und Anfang 2023 viele Anleger auf dem falschen Fuss erwischt haben. Darüber hinaus scheine das aktuelle Zinsumfeld die Banken davon abzuhalten, strukturierte Produkte an ihre Kunden zu verkaufen.