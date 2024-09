Die an US-Börsen gehandelten Bitcoin-Fonds haben die längste Serie von täglichen Nettoabflüssen seit ihrer Zulassung zu Beginn des Jahres verzeichnet. Laut Daten, die von Bloomberg zusammengestellt wurden, zogen Anleger in den acht Tagen bis zum 6. September insgesamt fast 1,2 Milliarden Dollar aus den zwölf Bitcoin-ETFs ab. Dieser Rückgang erfolgt zu einer Zeit, in der Aktien und Rohstoffe aufgrund von Sorgen um das Wirtschaftswachstum stark unter Druck stehen.