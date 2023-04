In der darauf folgenden Woche setzten sich die Abflüsse bei den US-Kreditinstituten im Allgemeinen fort: 125,7 Milliarden Dollar wurden abgezogen, wobei kleinere Banken einen leichten Anstieg verzeichneten. Viele Kunden verlagern ihre Gelder auch in höher rentierliche Alternativen, was den Druck auf regionale Banken noch verstärkt.