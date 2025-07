Auf der anderen Seite will sich die Firma anders positionieren und strategische Geschäftsfelder zu erweitern, wie mit dem «Logistics and Transportation»-Sektor, einen Service der es dem Unternehmen ermöglicht, Lieferaufträge an die DoorDash-Plattform zu übergeben, um Waren an Kunden zu versenden. Dieser Dienst soll sich an Händler verschiedenster Branchen richten, nicht nur die Gastronomie.